Yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay başlayacak

Birinci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan yem fabrikasına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; “Tarım ve hayvancılık alanında attığımız adımlar bugün ortak akıl dediğimiz kültürün bilinçlenmesiyle ortaya çıktı. SİVTAŞ ben inanıyorum ki bizim dua alacağımız bir eser olacak. Yem fabrikasını kurduk. Kâr edelim demiyoruz. Oradan birilerine rant sağlayalım demiyoruz. Çiftçi ile sözleşmeli üreticilik olsun. Yemde kullanılan bitki ne ise çiftçiye onu ektirsin; onu alsın. Yemini satsın, sütünü alsın. Bir döngü sağlasın. Güvenli liman olsun. Kazanan üretici, çiftçi olsun. Çiftçinin ürününü alsın, sütünü alsın, buğdayını alsın. Bunu yaptık. İyi bir noktaya da geldik. 1 yıl önce temelini attık. Normal şartlarda geçen sene 29 Ekim´de üretime başlayacaktı, pandemiden dolayı gecikti ama Ocak ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacak. Bu süreçte içeride ve dışarıda buna inanmayan herkes ‘Biz SİVTAŞ ile ne yapabiliriz?´ diyerekten şu anda sıraya girdi. Bu noktada SİVTAŞ´la ilgileniyorlar. İnsan mutlu oluyor. Ektiğimiz tohumların filiz vermesi çok önemli. Diğer yandan süt işleme tesisi kuracağız. Onu yaparken de birliklerle veya özel sektörle rekabet etme diye bir derdimiz yok. Biz sütün değerlendirilip değerinde satılmasını istiyoruz” dedi.