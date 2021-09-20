Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor-DG Sivasspor maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, zorlu mücadelede Ankara bölgesinden Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.