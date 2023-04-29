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Yeni nesil devlet üniversitesi görücüye çıktı

Türkiye’nin yeni nesil devlet üniversitesi olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kapsam Concept Kişisel Gelişim Zirvesinde görücüye çıktı.

Türkiye'nin yeni nesil devlet üniversitesi olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kapsam Concept Kişisel Gelişim Zirvesinde görücüye çıktı.


Bilim, teknoloji, ziraat teknolojileri ve savunma sanayisi alanındaki atılımlarla sıkça adından söz ettiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas'ta Kapsam Eğitim Kurumları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Kapsam Concept Kişisel Gelişim Zirvesi"nde stant açtı. Stantta öğrencilere üniversitenin ihtisaslaştığı alanlarla ilgili hem deneysel hem de teorik bilgiler verildi.


Etkinlikte ayrıca Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Karaköy, zirvede bir konuşma yaparak üniversite ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

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