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Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Sivas’ın Gemerek ilçesi Nüfus Müdürlüğüne atanan Rabiye Berk görevine başladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Nüfus Müdürlüğüne atanan Rabiye Berk görevine başladı.


Sivas'ın Gemerek ilçesinde nüfus müdürü olarak olarak görev yapan Şadi Görgün'ün Yıldızeli ilçesine atanmasının ardından, Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğüne atanan Rabiye Berk görevine başladı.


Gemerek İlçe Nüfus Müdürü Rabiye Berk memurluk hayatına 1988 yılında Kayseri Tomarza ilçesinde başladı. Kayseri Kocasinan Nüfus Müdürlüğünde şef olarak görev yapan Berk Sivas'ın Divriği ilçesine ilçe nüfus müdürü olarak atandı. Divriği'de nüfus müdürü olarak görev yapan Berk Gemerek'e tayin oldu.

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