Yeni oluşturulacak orman için tohumlar dağıtılıyor

Sivas Belediyesi'nin hayata geçirdiği “Aile Ormanı Projesi” için 58 bin aileye 580 bin ağaç tohumunun dağıtımına başlandı.

Sivas Belediyesi tam kapanma sürecinde Sivaslı ailelere bir meşgale olması ve çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza atıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan “Aile Ormanı Projesi” için 58 bin aileye 580 bin ağaç tohumu dağıtılıyor. Hem çocuklarda çevre bilincini oluşturmak hem de tam kapanma sürecinde aileler için bir meşgale olmasını hedefleyen Sivas Belediyesi Aile Ormanında Sivaslı ailelerin kendi yetiştirdiği fidanları toprakla buluşturması için 58 bin haneye 580 bin tohumun dağıtımına başladı.

“58 Bin ailemize 580 bin tohum dağıtacağız”

Proje konusunda açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, “Orman Haftasında tanıtımını yaptığımız aile ormanı etkinliğimizin tohumlarını ailelerimize ulaştırmaya başladık. 58 Bin ailemize 580 bin tohum dağıtacağız. Tam kapanma süresinde ailelerimizin evlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri bir aktivite sunmuş oluyoruz. Ailelere 10 tane tohum, tohumları ekebilecekleri saksılar ve tohumların gelişimini takip edebilecekleri bilgilendirici broşür bulunan çantaları hanelere ulaştırıyoruz” diyen Başkan Yardımcısı Duman, “Sivas Belediyesi olarak hep birlikte ortak akılla yaptığımız işleri önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Aileler ile çalışanların Pandemi sürecinde karşılaşmaması için alınan tedbirleri de vurgulayan Başkan Yardımcısı Duman, dağıtım ekiplerinin tohumları kapı önlerine bıraktıktan sonra zili çaldıklarını ve bu sayede fiziki mesafenin korunduğunu söyledi.