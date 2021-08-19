Yeşilay Sivas, bağımlılıkla mücadele edecek

Kent merkezinde bir kafede düzenlenen toplantıda Yeşilay Sivas Şube Başkanı Mevlüt Dede, ‘Yetişkin Eğitim Projesi'ni tanıttı. Programa mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ve basın mensupları katıldı. Yeşilay'ın faaliyetleriyle projeyi anlatan Başkan Mevlüt Dede, “Yeşilay olarak biz şuanda 101'inci yıldayız. Bir asrı deviren bir cemiyetiz. Son 3-4 yılda ise YEDAM'lar kuruldu. Yeşilay Danışmanlık Merkezi dediğimiz merkezlerdir. Biz ücretsiz olarak istediği kadar bağımlılıktan arınana kadar psiko terapi veriliyor. YEDAM'ın özelliği ilaçsız tedavi yapması psikologlarımız var, sosyal hizmet uzmanlarımız var. Biz Yeşilay olarak aşı faaliyetinde bulunuyoruz aslında YEDAM'larda iğne olarak hastalık sonrası iyileştirici terapi veriyor. Yönlendirme yaparsanız herhangi bir bağlılık alanında teknoloji, tütün, alkol, uyuşturucu, kumar gibi bağımlılık sorunu olan insanlar varsa yönlendirebilirsiniz. Türkiye bağımlılıkla mücadele kapsamında Yetişkin Eğitim Projesinin faaliyete geçiriyoruz. Yetişkinlerin bağımlılıkla mücadele de bunun farkında olması için biz bu eğitimleri vereceğiz. Asıl niyetimiz yüz yüzeydi ama maalesef pandemiden dolayı online yapma kararını aldık” dedi.

Başkan Dede, “Biz bu projeleri her yıl yapıyoruz ama mahalle ve okulların yetişkinlerine ulaşıp bağımlılıkla mücadeleyi daha farkında daha doğru bir şekilde yapmak adına sizlerden sorumluluk isteyeceğiz. Biz kendi çocuğumuzu koruyabiliriz ya da kendimizi koruyabiliriz ama biz insan olarak sosyal bir varlığız dolayısıyla sadece kendimizi korumamız yetmiyor. Toplumda bir farkındalık ortaya koymak bağımlılıklar varsa arındırmak yoksa da uzak tutmak gerekiyor. Daha iyi bir toplum daha iyi mahalleler, daha sorunsuz okullar ve daha sorunsuz bir şehir hayatı için bağımlılıkla mücadele noktasında birlikte mücadele edeceğiz. Belirli bir planlama ve takvimi oluşturacağız. Sonrasında online eğitimlerimizle biz bu projeyi tamamlamaya çalışacağız.” diye konuştu.