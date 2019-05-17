Yiğido basına kapalı çalıştı

hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Edinilen bilgiye göre Teknik Direktör Hakan Keleş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarının ardından kırmızı-beyazlılar 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Diğer yandan Demir Grup Sivasspor, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Pazar günü karayolu ile Ankara'ya gidecek.