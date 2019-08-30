İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yiğido, Gaziantep'e bileniyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan Sivas temsilcisi, son bölümde ise şut çalıştı.


Kırmızı-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.