Yiğido Süper Lig'i 5. sırada tamamladı

DG Sivasspor, Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nu 19 maçlık yenilmezlik serisi ile 5'inci sırada tamamladı ve Avrupa potasına girdi.

Kırmızı-beyazlı takım, ilk kez 21 takımın yer aldığı Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nda topladığı 65 puanla ligi 5'inci sırada tamamladı. Oynadığı 40 maçta 16 galibiyet, 17 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Yiğidolar 54 kez gol sevinci yaşadı. Kalesinde 43 gol gören kırmızı-beyazlılar 65 puan toplayarak 21 takım arasında sezonu 5'inci sırada bitirdi.

Sivasspor aldığı 7 yenilgi ile Trabzonspor ile birlikte ligin en az yenilen ekip olmayı başardı.