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Yiğidolar, Alanya'da çalıştı

D.

G. Sivasspor, Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda oynayacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinden Alanya'da yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Cengiz Urfalıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapan Yiğidolar, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.


Kırmızı-beyazlılar yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.


A. Alanyaspor ile G. Sivasspor 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

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