Yiğidolar, Başakşehir'e hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, çabukluk çalışmasıyla idmana devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı. Sakatlığı geçen Jorge Felix ise antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.