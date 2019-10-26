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Yiğidolar evinde kral

Süper Lig ekiplerinden D.

G. Sivasspor, sahasında oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.


Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş maçından galibiyetle, Gaziantep maçından beraberlikle, Trabzon ve Ankaragücü maçından da galibiyetle ayrılan Sivasspor, bugün evinde karşılaştığı Antalyaspor'u da 2-1 mağlup ederek, evindeki yenilmezliğini sürdürdü.


Antalyaspor karşısında ilk yarısını 0-0 golsüz kapattığı maçtan ikinci yarıdaki oyunu ile 2-1 galip ayrılmayı başaran Sivasspor, sahasındaki 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir grafik çizdi.


Antalya galibiyeti ile ligde maç fazlasıyla 15 puanla üçüncü sıraya yükselen Sivasspor, Fenerbahçe'den üçüncülük koltuğunu devraldı.

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