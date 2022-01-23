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Yiğidolar, Fenerbahçe'ye son 6 maçtır yenilmedi

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor, rakibine karşı yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.


Sivasspor, Süper Lig'in 23. hafta maçında dün sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar bu skorun ardından rakibine karşı yenilmezlik serisini de 6 maça yükseltti.


Fenerbahçe'ye en son 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, dünde sahasında sarı-lacivertli ekiple berabere kalarak rakibine karşı yenilmezlik serisini 6 yaptı.


Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 maçın skorları şöyle:


2019-2020 sezonu


Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1


Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2


2020-2021 sezonu


Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1


Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2


2021-2022 sezonu


Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1


Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

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