Yiğidolar, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çalışmada, zorlu karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Fatih Karagümrük 13 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.