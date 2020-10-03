Yiğidolar Kayseri maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.