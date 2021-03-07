Yiğidolar ligde 13. kez berabere kaldı

Galatasaray ile Süper Lig'de 27. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 13. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 27. maçına çıktı. Sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 13. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, yedinci haftasında Hatayspor ile 1-1, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, on birinci haftada Trabzonspor ile 1-1, on ikinci haftada Antalyaspor ile 1-1, on altıncı haftada Denizlispor ile 2-2, on yedinci haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, on dokuzuncu haftada Başakşehir ile 1-1, yirminci haftada Fenerbahçe ile 1-1, yirmi üçüncü haftada BB Erzurumspor ile 0-0, yirmi yedinci haftada Rizespor ile 0-0 ve yirmi sekizinci haftada da Hatayspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Yiğidolar bu sezon oynadığı 27 mücadelede 32 gol atarken, kalesinde ise 37 gol gördü.