İhlas Haber Ajansı

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Yiğidolar ligde 4. kez kazandı

Alanyaspor müsabakasını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki dördüncü galibiyetini elde etti.


Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında A Alanyaspor'a konuk oldu. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde dördüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.


Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.


Sivasspor, ligin altıncı haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, yedinci haftada sahasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar on dördüncü haftada ise sahasında Hatayspor'u 4-0 yenmişti.


Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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