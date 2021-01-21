Yiğidolar, ligde 9. beraberliğini aldı

Fenerbahçe ile Süper Lig'de 19. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 9. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 19. maçını oynadı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 9. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, ligin 7. haftasında Hatayspor ile 1-1, 9. haftada Karagümrük ile 1-1, 11. haftada Trabzonspor ile 1-1, 12. haftada Antalyaspor ile de 1-1, 16. haftada Denizlispor ile 2-2, 17. haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2 ve 19. haftada Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 21 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.