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Yiğidolar, ligde 9. beraberliğini aldı

Fenerbahçe ile Süper Lig’de 19.

Fenerbahçe ile Süper Lig'de 19. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 9. beraberliğini elde etti.


Sivasspor, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 19. maçını oynadı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 9. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, ligin 7. haftasında Hatayspor ile 1-1, 9. haftada Karagümrük ile 1-1, 11. haftada Trabzonspor ile 1-1, 12. haftada Antalyaspor ile de 1-1, 16. haftada Denizlispor ile 2-2, 17. haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2 ve 19. haftada Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.


Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 21 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

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