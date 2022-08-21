Yiğidolar siftah peşinde

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Gaziantep beraberliği ile başlayan, daha sonra Adana Demirspor'a yenilen Sivasspor, bu hafta sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Yarın oynanacak müsabaka için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay nezaretinde çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kendi kulüp tesislerinde kampa girecek.