İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yiğidolar, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı

Süper Lig’in 37.

Süper Lig'in 37. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkarttı.


Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 16. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 52'ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bugün oynanan Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 14 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan elde etti.


Sivasspor ayrıca bu sezon 48 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.