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Yiğidolar'da hazırlıklar devam ediyor

DG Sivasspor, gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde 2 grup halinde yapılan antrenmanlarda ilk grupta yer alan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. 2. grupta yer alan sporcular ise akşam saatlerinde çalışmasını yapacak.


Yiğidolar'ın antrenmanları, gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

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