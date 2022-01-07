İhlas Haber Ajansı

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Yiğidolar'da Konya mesaisi sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla İH Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.


Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise geniş alan çok pas çalışması ile yarım sahada çift kale maç yaptı.


Konyaspor ile Sivasspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

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