Yiğidolar'da maç sonu büyük sevinç

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek bu haftayı da lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.

Sivasspor, Süper Lig'in 13. maçında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Yiğidolar bu sonuçla haftayı da lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızı-beyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Yiğidolar daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.