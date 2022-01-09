Yiğidolar'dan galibiyet pozu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda İH Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Leke James attı. Ligdeki 7. galibiyetini elde eden ve zorlu Trabzonspor maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, 'Yiğitlik ruhunda var. Yine gösterdik gücümüzü' notu eklendi.