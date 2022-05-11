İhlas Haber Ajansı

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Yiğidolar'dan galibiyet pozu!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve skor avantajıyla finale adını yazdırdı.

Kırmızı-beyazlı takım maç sonu sahada galibiyet pozu verdi.


Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a turu getiren golü 88'de Hakan Arslan attı. Kupada adını finale yazdıran Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Alanyaspor maçının ardından sahada galibiyet pozu verdi.


Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

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