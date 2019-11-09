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Yiğidolardan liderlik pozu

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor, evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında liderlik pozu verdi.


Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Emre Kılınç ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti.


Maç fazlasıyla liderliği yükselen Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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