Yiğidolar'ın 5 maçlık serisi sona erdi

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan DG Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-1 siyah-beyazlıların galibiyeti ile sonuçlandı. Bu skorun ardından Yiğidolar'ın 5 maçlık yenilmezlik serisi ise son buldu.

Süper Lig'de bu sezonun 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Öte yandan Sivasspor, ligin 9. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.