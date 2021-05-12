Yiğidolar'ın Avrupa ısrarı!

Süper Lig'in 41. haftasında aldığı 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle yenilmezlik serisini 18 maça yükselten ve 5. sıraya yükselen DG Sivasspor, 5.'lik için avantajı eline aldı.

Sivasspor; Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra yükselişe geçen Yiğidolar, yeniden ilk 5 için hedefini ortaya koydu. Gradel, Kayode, Fayçal Fajr, Ahmet Oğuz ve Hakan Arslan gibi etkili isimleri formunu bulan Sivasspor, son olarak dün deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 5. sıraya yerleşti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 18 maça yükseltti.

Süper Lig'de 62 puanla 5. sıraya yerleşen, bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Sivasspor, kalan tek maçını kazanarak ligdeki yerini garanti altına almak istiyor.