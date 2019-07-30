Yiğidolar'ın Hollanda kampı sona erdi

Demir Grup Sivasspor'un Hollanda'daki ikinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

Süper Lig 2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarına 5 Temmuz'da Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan Demir Grup Sivasspor, 14 günlük kampın ardından 22 Temmuz'da ikinci etap için Hollanda'ya giderek çalışmalarına başladı.

9 gün süren kampta 2 hazırlık maçı yapan kırmızı-beyazlılar; Hollanda temsilcileri Vitesse ve Ajax ile 1-1 berabere kaldı.

Bugün öğlen saatlerinde kamptaki son antrenmanını yapan Demir Grup Sivasspor, yarın sabah Düsseldorf Havalimanı'ndan yurda dönüş yapacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından takıma 4 gün izin verildi. Demir Grup Sivasspor 4 Ağustos Pazar günü Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde toplanacak ve saat 19.00'da yapacağı antrenmanla ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.