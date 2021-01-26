İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yiğidolar'ın serisi sona erdi

Süper Lig’de son 5 lig maçında bileği bükülmeyen DG Sivasspor’un yenilmezlik serisi, Kasımpaşa mağlubiyetiyle sona erdi.

Süper Lig'de son 5 lig maçında bileği bükülmeyen DG Sivasspor'un yenilmezlik serisi, Kasımpaşa mağlubiyetiyle sona erdi.


Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Sivas ekibinin 5 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ligde son yenilgisini 28 Aralık 2019'da deplasmanda Beşiktaş karşısında 3-0'lık sonuçla alan Sivasspor, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Ligin 16. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisi başlatan kırmızı-beyazlılar, bu periyotta Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Yiğidolar, daha sonra Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında ise deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Kasımpaşa karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.