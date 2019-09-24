İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yiğido'ya Emre şoku! 2 hafta yok

Demir Grup Sivasspor’da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre Kılınç’ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.


Burak Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:


“Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. hafta maçında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırası sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.