İhlas Haber Ajansı

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Yıkanmış eller birçok hastalıktan koruyor

Dr.

Öğr. Üyesi Mürşit Hasbek, Covid-19'dan korunmanın yolunun yüzeyleri temizlemekten değil elleri yıkamaktan geçtiğini söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Öğr. Üyesi Mürşit Hasbek, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.


Hasbek, El hijyeninin doğru sürede, doğru teknikle elleri yıkamak anlamına geldiğini belirterek, “Ellerin temiz tutulmasının birçok hastalıktan korunmak için en önemli silah. Eğer ellerimizde gözle görülür bir kir, biyolojik atık gibi bir şey varsa ellerimizi muhakkak yıkamamız gerekir. Dezenfektanları sadece temiz elde, özel işlemler yaparken kullanmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen meselesini toplumsal bilinç açısından fırsata çevirmek lazımdı fakat başaramadık. Hijyen deyince yüzeyleri temizlemek, gelen kargoları temizlemek gibi şeyler anlaşıldı. Hijyenden anlamamız gereken ellerimizi doğru sürede ve doğru teknikle yıkamak olmalı” dedi.

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