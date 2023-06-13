Yıldırım çarpması sonucu 5 koyun telef oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyünde meydana geldi. Koray Elbey, hayvanlarını otlattığı sırada gök gürültülü sağanak yağmura yakalandı. Bir süre sonra ise yıldırım düşmesi sonucu 5 hayvanı telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hayvanlarını yerde hareketsiz gören Elbey, büyük bir üzüntü yaşadı.