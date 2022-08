Yıldırım: ”Saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı oluşturmak olduğunun bilincindeyiz”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, Ankara'da Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı kınayarak, ”Saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı oluşturmak olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Dün Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılar yapılmış bir kişi gözaltına alınmıştı. Bu saldırıların ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, basın açıklaması yaptı. Yıldırım, bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı oluşturmak olduğunun bilincinde olduklarını ifade etti. Hidayet Yıldırım yaptığı konuşmada, “Öncelikle şunu belirtelim ki; canlarımıza, cemevlerimize ve kurumlarımıza saldırınlar, bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki; bizi demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz, baskıya zorbalığa ve her türlü şiddet politikalarına boğun eğmeyiz. Savaş çığırtkanlığına ve her türlü çatışma diline karşı barışın ve kardeşliğin saflarında yer alırız. Biz Aleviler, tarih boyunca her türlü provokatör tertibinin karşısında saldırıya rağmen 72 millete bir nazarla bakmaya devam ettik. Halkları kendi içinde kutuplaştıran, ötekileştiren, çatıştıran, gerilimden şiddetten beslenen politikaların karşısında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Ülkemizi kana bulamak için, tetikçileri ve güdümlü katilleri kullanan Derin Devlet güçlerini, Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Gazi, Gezi, 10 Ekim'den ve Suruç'tan ve onlarca benzer katliamdan biliyoruz” dedi.

"Halkımızı kurumlarına ve cemevlerine sahip çıkmaya ve provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz"

Yıldırım, halkı cemevlerine sahip çıkmaya ve provokasyona karşı uyanık olmaya çağırdıklarını söyleyerek, “Aleviler olarak eşit yurttaşlık mücadelesi verirken çok iyi biliyoruz ki, bu ülkede yaşayan halklar inançlar ve kimlikler özgür olmadan biz de asla özgür olamayacağız. Bu nedenle dost ve musahip kurumlarla, ilerici aydın, demokrat ve devrimci güçlerle birlikte omuz omuza bir mücadeleye inanıyoruz. Bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı oluşturmak olduğunun bilincindeyiz. Halkımızı kurumlarına ve cemevlerine sahip çıkmaya ve provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Biz Aleviler dili, dini, inancı, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildiği kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği katledilmediği demokratik bir cumhuriyette bir arada kardeşçe yaşamı savunuyoruz” diye konuştu.

“Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

Yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Yıldırım, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Cemevleri milyonlarca Alevinin ibadethanesidir. Orada hiç kimseye makamı, dili, dini, rengi sorulmaz. Cemevlerine saldırmak aslında Anadolu halklarının hoşgörüsüne ve bin yıllık komşuluğa saldırmaktır. Biz zalimlerin, zorbaların, ırkçıların dışında kimsenin karşısında olmadık. Aleviler tarihi boyunca hiçbir halkın onurunu incitecek kalkışmada bulunmadı. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dün bu ülkenin başkentinde 4 ayrı yerde, Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.