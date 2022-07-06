Yıldız Dağı Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Sivas'ın kültür ve turizmine büyük oranda katkı sağlayan ‘Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi', her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun'dan brifing aldı. Burada açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Kadir Algın, “Geçtiğimiz kış sezonunda yürütülen çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik. Geride kalan sezonda yaklaşık 400 bin misafirimizi ağırladık. Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın farklı noktalarından birçok kayak severi misafir ettik. Pandeminin etkileri olmasına rağmen biz iyi bir sezon geçirdik. Önümüzdeki kış sezonu için de neler yapacağımıza dair arkadaşlarımızla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yeni sezona hazırlık amacıyla; pistlerin genişletilmesi, teknik altyapının güçlendirilmesi, kadromuzun güçlendirilmesi, insanların vakit geçireceği alanların daha fazla verimli kullanabilmesine yönelik birçok çalışma, plan, projeyi değerlendirdik. İnşallah kayak severler bu kış sezonunda tesisi çok daha verimli kullanacaklar ve Yıldız Dağı'nın tadını daha çok çıkarmış olacaklar” şeklinde konuştu.

“Yıldız Dağı şehrin önemli bir değeridir”

Yıldız Dağı'nın önemli bir yatırım olduğunu ve şehrin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Algın, “Biz burada Sivas'ın kışından da karından da faydalanacağız. 'Karı da kışı da nimet olarak bileceğiz' sloganıyla buraya önemli yatırımlar yaptık ve bunları da devam ettiriyoruz. İnşallah bu sezon da çalışmalarımızı bitirdikten sonra bütün Türkiye'den, bütün dünyadan misafirlerimizi buraya bekleyeceğiz. Kendilerine çok eğlenceli, kayaktan keyif alabilecekleri bir sezon hazırlıyoruz. İnşallah kazasız belasız tamamlarız. Arkadaşlarımız sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Bizde buraya gelerek ziyaret etmiş olduk. Kayak severlerimize güzel bir hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Şimdiden emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.