Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazır

Sivas Valisi Salih Ayhan yeni kayak sezonuna hazırlanan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren Sivas ile çevre illerin büyük ilgilisini gören kayak merkezinde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Vali Salih Ayhan merkezi ziyaret ederek kayak merkezinin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ayhan, Yıldız Dağı'nda hummalı bir çalışma olduğunu belirterek, "Yıldız Dağı, alt yapısıyla, işletme sistemiyle olağanüstü bir hale geldi. Bundan sonra daha farklı fonksiyonlar olacak. Bu kış döneminde yenilikler olacak. Özellikle sosyal projelere imza atacağız. Ayrıca bilet fiyatlarında da zam yapılmayacak. Geçen sezon ki bilet fiyatlarını uygulamaya devam edeceğiz. Okullarımızı ve çevre köyler kayak merkezimize entegre etmeye devam edeceğiz. Akıllı geçiş sisteminin de ihalesi 23 Kasım'da yapılacak ve 1 ay içerisinde tamamlanacak önemli bir eksiklik giderilmiş olacak." dedi.

Kayak merkezinde konaklama ihtiyacına cevap verebilmek için yeni projeler hazırladıklarını kaydeden Ayhan, "Özel sektörden beklediğimiz bir teklif gelmedi. Gelecek sezon otel ile günübirlik tesisi entegre ederek, yatak kapasitesini arttıracak bir proje düşünüyoruz, belki de Yıldız Dağı'na kurumsal anlamda yapacağımız son hizmetimiz olacak. Yatak kapasitemize 400'e çıkarttığımızda birçok yarışa talip olacağız hem de konaklama sorununu gidermiş olacağız." diye konuştu.

Yıldız Dağı, Sıcak Çermik, havalimanı arası bağlantı yolu hakkında da bilgi veren Ayhan, "Proje bitme aşamasında. 2019 yılında bunun da ihalesini yaparak inşallah kısa zamanda da o bağlantıyı yapacağız. Bunu yaptığımız taktirde Türkiye'de ilk olacak. Kış turizmi ve termal turizmi bağlantısı da yapılmış olacak. Bizim koyduğumuz bütün vizyon bir nebze gerçekleşmiş oldu. 5'inci sezonumuzda hizmet kalitemiz daha da artacak. Arkadaşlar tecrübelendi. Ne yapacaklarını biliyorlar. Yeni sezonla birlikte vatandaşlarımızı, kayakseverlerimizi mutlu edecek projelerimiz olacak." şeklinde konuştu.

Sivas't kayak kültürünün daha çok gelişmesi için kayak eğitim merkezinin önemli olacağını vurgulayan Ayhan, "Kayak eğitim merkezimiz de şehir merkezinde 1 ay içerisinde bitecek. Sivas'ın bir kış turizmi kenti olarak ilerlemesi için güzel çalışmalarımız oldu. Vatandaşlarımızın buna sahip çıkması gerekmekte." dedi.

İncelemelerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ile diğer ilgililer yer aldı.