Y?ld?z, KGK il temsilcili?i g?revine atand?

Ekim ay?nda Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan kurulu?u onaylanan K?resel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK), Sivas ?l Temsilcili?i g?revine Sivas Gazeteciler ve Yazarlar Derne?i Ba?kan? Naci Y?ld?z atand?.
Ekim ay?nda Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan kurulu?u onaylanan K?resel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK), Sivas ?l Temsilcili?i g?revine Sivas Gazeteciler ve Yazarlar Derne?i Ba?kan? Naci Y?ld?z atand?.
K?resel Gazeteciler Konseyi (KGK) Ankara'da ?ankaya'da bulunan Genel Merkez Genel binalar?nda ilk Y?netim Kurulu Toplant?s?n? ger?ekle?tirdi. Genel Ba?kan Mehmet Ali Dim ba?kanl???nda yap?lan toplant?da 79 ilin temsilcileri belirlendi. KGK Sivas il temsilcili?ine tecr?beli gazeteci, Sivas Gazeteciler ve Yazarlar Derne?i Ba?kan? Naci Y?ld?z atand?.
KGK Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n 14 Ekim 2019 tarihli oluru ile faaliyetlerine ba?lam??t?.