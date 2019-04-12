Yıldız uyardı, son tarih 19 Nisan

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, DAP projesi kapsamında yeni ahır projesi başvurularının 19 Nisan'da sona ereceğini duyurdu.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, DAP projesi kapsamında 17 yatırımcıya 2 milyon 367 bin TL destek ödemeyi yapıldığını belirtip, “DAP Projesi 2019-2023 yılları arasında uygulanmak üzere süresi yeniden uzatılmış olup 2019 yılı müracaatları 12 Mart-19 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacaktır. DAP Projesi kapsamında Yeni ahır yapımı, alet-ekipman, damızlık boğa ve koç için hibe başvurusunda bulunulabilecektir. İlgililerin müracaat edebilmesi için en az 10, en fazla 50 anaç büyükbaş ya da en az 100, en fazla 200 anaç küçükbaş hayvanının bulunması ve müracaat ettiği tarih itibariyle en az 1 yıllık işletmesinin aktif olduğunu işletmesi olan yetiştiriciler başvurabileceklerdir. Ayrıca, DAP Projesi kapsamında, yeni ahır yapımlarında ve alet ekipman desteği kapsamında gübre sıyırıcı ve seyyar süt sağım makinesi de ayrıca destekleme kapsamında olup bakanlıkça belirlenen yatırım üst tutarının yüzde 50 si, hibe olarak desteklenecektir.”dedi.

Acele edin

Başvuruda bulunmak isteyenlere acele etmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldız, “DAP projesi kapsamında İnşaat yatırımı ve makine alet-ekipman alımı yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne; damızlık boğa ve koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine, her üç yatırımı da yapmak isteyen yatırımcıların ise il müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yetiştiricilerimiz son başvuru tarihi olan 19 Nisan 2019 tarihinden önce geç kalmadan biran evvel müracaatlarını yapmaları, geniş bilgi için ise en yakın il/ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir dedi.” Şeklinde konuştu.