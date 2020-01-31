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Yıldızdağı kara doydu

Sivas Yıldızdağı Kayak Tesisinde kar kalınlığı 1.

5 metreyi aştı.


Sivas'ta etkili olan kar yağışı ile Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi kara doydu. Türkiye'nin en gözde kayak pistlerine sahip olan tesiste kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı. Araçlar kara gömüldü. Ulaşımda aksama yaşanmaması için tesislere ait yollar iş makineleri ile temizlenerek açık tutuldu. Bir gün önce kayağın tadını çıkartan ziyaretçiler bugün ise yağan yoğun karın keyfini sürdü. Yıldızdağı'nın il dışından gelen ziyaretçileri, keyifli ve eğlenceli günler geçirdiklerini belirtip, kayak severleri Yıldızdağı'na davet ettiler.

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