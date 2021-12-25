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Yıldızdağı'nda kayak sezonu açıldı

Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kayak sezonu başladı.

Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağında kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu. Bölgede bulunan Yıldız Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona açıldı. Açılışı duyan kayak severler ve sporcular ise Yıldız Dağı'na koştu. Sporculardan, kayak sever vatandaşlara birçok kişiye ev sahipliği yapan kayak merkezinde renkli görüntüler oluştu. Kar üzerinde antrenman yapan sporcular ile kayak sever vatandaşlar doyasıya eğlendi.


Yıldızdağına gelen vatandaşlar kayak merkezinden memnun olduklarını ve doyasıya eğlendiklerini söylediler.

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