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Yıldızeli, güreşte nefes kesti

Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bingöl ilinde yapılan serbest güreş müsabakalarında büyük başarı gösterip Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bingöl ilinde yapılan serbest güreş müsabakalarında büyük başarı gösterip Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ekim'de Türkiye genelinde yapılan İmam Hatip Liseler arası güreş müsabakalarında, Yıldızeli İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden 4 öğrenci kendi kilolarında birincilik elde ederek, 29-30 Kasım tarihleri arasında Bingöl'de yapılan serbest güreş müsabakalarına katıldı.


Bingöl'de ki serbest güreş müsabakalarında da kendi kilolarında Berkay Gür birinci, Burak Akar ikinci, Cebrail Üzümcü ikinci ve İsrafil Göktaş üçüncü oldu. Bu sonuçların ardından Sivas'a başarıyla dönen sporcular Nisan ayında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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