Yıldızeli Hayvan Pazarı açılışa gün sayıyor

Yıldızeli ilçesi ile bölge illere ve ilçelere de hizmet verecek Yıldızeli Hayvan Pazarı'nın açılışına sayılı günler kaldı.

Sivas'ta yaklaşık 30 dönümlük alan üzerine, toplam inşaat alanı 2 bin 400 metrekare olan 3 adet yarı açık padok alanı, 2 bin metrekare açık satış alanı ile 600 metrekare alana sahip sosyal tesis ve donatı alanları da bulunan Yıldızeli Hayvan Pazarı, Amasya, Yozgat, Tokat ve Çorum gibi illerle birlikte bölgeye de hitap edecek. Açılışa sayılı günler kala Sivas Valisi Salih Ayhan; yüzde 90 oranında yapımı tamamlanan 5 bin hayvan kapasiteli canlı hayvan pazarını yerinde inceledi.

“Büyük hareketlilik katacak''

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı açıklamada, "Sivas'ın Karadeniz'e ve Batı'ya kavşak noktası olan ilçemize hayvan pazarı, büyük hareketlilik katacak. İlimizin hayvancılık potansiyeli çok yüksek ve çok geniş bir coğrafyaya hâkim olduğu için de her bölgenin kendine has özellikleri bulunuyor. Yıldızeli'nin de köy sayısının çok olması, kırsal nüfusunun fazla olması, Yozgat ve Tokat bağlantıları burada ciddi bir hayvan pazarı ihtiyacını ortaya koyuyor. Hayırlı olsun, fikir aşamasından itibaren yoğun bir gayret gösteren başta belediye başkanımız olmak üzere, emeği geçenleri kutluyorum. İlimiz hayvancılığına büyük katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.