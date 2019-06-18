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Yıldızeli'de sağanak yağış hayatı felç etti

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti.


İlçede öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ile ilçe merkezi sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Caddelerden akar yağmur suları kaldırım taşlarını söktü. Yağmurun dinmesi ile ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

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