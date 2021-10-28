Yıldızeli'nde din görevlilerine konferans verildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde din görevlilerine yönelik konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Yıldızeli Öğretmenevinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Müftü Yusuf Akkuş, bu yıl ki Mevlid-i Nebi Haftası temasının “Peygamberimiz ve Vefa” olarak belirlendiğini hatırlatarak, din görevlilerinin topluma olan vefasına dikkat çekti.

Müftü Akkuş; “Değerli hocalarımız, din görevlileri olarak bizim topluma olan vefa borçlarımız vardır. Gördüğünüz her bir Kur'an kursumuzun, camimizin yapımında toplumumuzun emeği ve alın teri vardır. Bu yüzden bizler sorumlu olduğumuz alanlar içinde vazifemizi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olup, halkımıza olan vefa borcumuzu yerine getirmeliyiz. Bu görevleri yerine getirirken temel ilkemiz ‘İhsan' olmalı yani Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeli ve çalışmalıyız. Görevlerimizi bu minval üzere yaptığımız takdirde Rabbimiz de bizlere yardım edecek ve işlerimiz kolaylaştıracaktır. Bizim en büyük örneğimiz olan Hz. Peygamberin hayatını gerekirse defalarca okumalı, O'nun topluma uyguladığı vefa örneklerini bizler de çevremize yaymalıyız” dedi.

İlçe Müftüsü Taha Seyidoğlu da konuşmalarından dolayı Müftü Akkuş'a, katılımlarından dolayı ise din görevlilerine teşekkür etti.