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Yıldızeli'nde satranç turnuvası düzenlendi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde satranç turnuvası düzenlendiİlçe Kaymakamı Süleyman Bakan’ın hamlesiyle başlayan turnuva 10 yaş ve altı,14 yaş ve altı ile açık olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi


İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan'ın hamlesiyle başlayan turnuva 10 yaş ve altı,14 yaş ve altı ile açık olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular madalya ve ödülleri verildi.


Kaymakam Bakan turnuvanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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