İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yılın KKKA'dan ilk ölümü gerçekleşti

Sivas’ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.

Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.


Edinilen bilgiye göre, 13 Mayıs tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Küçükyüreğil köyünde hayvan otlatan İ.B'nin vücuduna kene yapıştı. İ.B keneyi kendi imkanlarıyla çıkarttı. İ.B bir süre sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören İ.B yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.