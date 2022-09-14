Yılmaz delegelerini tanıttı

Eğitim Bir Sen Sivas 1 No'lu Şube başkan adayı Aydın Yılmaz, düzenlediği toplantıyla delegelerini tanıttı.

Sivas Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen delege ve tanıtım programı saygı duruşu, istiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yoğun katılımın gerçekleştiği toplantıda konuşan başkan adayı Aydın Yılmaz, “Zalimin değil mazlumun yanında; sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için öze dönüş.” dedi.

“Öze dönüş”

Eğitim Bir Sen Sivas 1 No'lu Şube başkan adayı Aydın Yılmaz, konuşmasında, “Merhum Akif İnan ve dava arkadaşlarının, bizlere bıraktığı mefkurenin sendika yönetimlerinde yeniden hakim olması için; 'Öze Dönüş' sloganıyla başlattığımız hareketimizin bu akşam 'Delege Tanıtım Toplantısını' gerçekleştiriyoruz. Öze Dönüş Hareketini başlattığımız ve adaylığımızı açıkladığımız günden bugüne, gerek sahada gerekse medyada; eğitime, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sorunlarına ve sendikacılığa dair görüş ve önerilerimizi paylaştık. Sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde bulunan insanlar, kurucu iradenin amaç ve felsefesinden uzaklaşmamalı, üyelerin tamamına eşit mesafede olmalı, genele hizmet anlayışı ile ötekileştirmeden herkesi kucaklayan bir bakış açısına sahip olmalıdır” dedi.

“Tüm gücümüzle mücadele edeceğiz”

Yılmaz, eğitim camiasının yaşadığı sorunlara değinerek, “Tüm kamu çalışanlarının sorumluluğunun omuzlarımızda olduğunun bilinciyle toplu sözleşmelerde emekçinin hak ettiği maaş ve ücret zamlarını alması için yerelde ve genelde tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.