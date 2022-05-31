Yılmaz, “Huzurun olduğu yerde başarı vardır”

lu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, huzurun olduğu yerde başarının da olduğunu söyledi.

Yılmaz, ‘Öze dönüş hareketi' çıkışı ile girdiği yolda okul ziyaretlerini sürdürüyor. Üye öğretmenlerle istişarelerde bulunan Yılmaz, sendikal çalışmalarında öze dönülmesi gerekliliğine vurgu yapıyor. Yılmaz meslektaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Memleketimizin evlatları için çalışan vefakâr ve cefakâr öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin daima yanındayız. Kim bu memleketin hayrına taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun. Eğitimciler olarak bizim görevimiz bu memlekete hayırlı ve faydalı evlatlar yetiştirmektir. Öğretmen, öğrenci ve tüm eğitim çalışanlarına yönelik hazırladığımız çalışma ve projelerle eğitime ve eğitimciye sonuna kadar destek olacağız. Donanımlı eğitimcilerin yer aldığı mutlu ve huzurlu bir öğretmenler odası oluşturma gayretimiz var. Biliyoruz ki huzurun olduğu yerde başarı da vardır." dedi.