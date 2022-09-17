Yılmaz: “Öğretime hazırlık ödeneğinin memur maaş katsayısına bağlanması gerekiyor”

Yılmaz, öğretime hazırlık ödeneğine bir önceki yıla oranla yüzde 6'lık bir artış yapıldığını belirterek, “ Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül'den itibaren ödeneceği duyuruldu. Öğretime hazırlık ödeneği bir önceki yıla oranla yüzde 6'lık bir artış yapılarak, 6. Dönem Toplu Sözleşmede “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” başlıklı 11. Maddesinde 2022 yılı için 1.325 TL, 2023 yılı için 1.400 TL olarak belirlenmiştir. Ödeneğin sadece öğretmenlere değil tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi gerektiğini, bu rakamın da memur aylık katsayısı ile (10.000) gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak miktar (3.336 TL) olması gerektiğini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık” dedi.

Aydın Yılmaz, hazırlık ödeneğinden sadece öğretmenlerin yararlanmasının son derece talihsiz ve yanlış bir uygulama olduğuna değinerek, “Bizimle hem fikir olan sendika genel yönetimimiz konuyu Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza iletmiştir. 6. Toplu Sözleşmenin kabul edildiği Ağustos 2021'de TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 19.25 iken Ağustos 2022'de yüzde 80.21'dir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten günümüze TÜİK verilerine göre TÜFE yıllık toplam değişimi yüzde 60.96'yı bulmuştur. Öğretime hazırlık ödeneğinin amacına hizmet edebilmesi için memur maaş katsayısına bağlanması gerekmektedir. Böylece kamu görevlilerine yapılacak zamla birlikte öğretime hazırlık ödeneği de artmış olacaktır. Hazırlık ödeneğinden sadece öğretmenlerin yararlanması son derece talihsiz ve yanlış bir uygulamadır. Eğitim çalışanları aynı sistem içerisinde yer alan bir bütünün parçalarıdır. Sistemdeki her bir parça bütün için son derece önemlidir. Öğretmenlerimizin olduğu gibi diğer eğitim çalışanlarının da (şef, memur, yardımcı hizmetli vb.) ihtiyaçları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bütün personele verilmelidir”

Yılmaz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ek madde konulması ve bu ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personele verilmesi gerektiğini ifade ederek, “ Verilecek miktar da ifade ettiğimiz üzere memur aylık katsayısı ile (10.000) gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak miktar (3.336 TL) olmalıdır. Alım gücünün azaldığı, enflasyonun tavan yaptığı bir dönemde, eğitim-öğretimin açılmasına ramak kala verilecek bu müjdeli haberle, eğitim çalışanları az daha rahat bir nefes alacaktır” diye konuştu.