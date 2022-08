Yılmaz: “Sendika bütçesi seçim çalışmalarında kullanılmamalı”

Yılmaz, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin, halkın iradesinin yönetime tecelli etmesini sağlayan en önemli araç olduğuna değinerek, “ Seçimlerin yönetime demokratik meşruiyet kazandırması, farklı görüşlere sahip insanların serbestçe örgütlenebilmeleri ve seçim sürecinde her türlü baskıdan uzak, özgürlükçü bir ortamda yarışabilmeleri koşuluna bağlıdır. Ayrıca seçimlerin geçerli sayılması özgür ve çoğulcu bir ortamda, genellik, eşitlik ve gizlilik ilkelerine uygun biçimde yargı gözetimi ve denetimi altında yapılmasıyla mümkün olur. Demokratik toplumların tamamında seçimlerin her türlü şaibeden ve şüpheden uzak olması için seçimler, yargı denetiminde ve gözetiminde yapılır. Genel Yönetim Kurulumuz tarafından Seçim Usul ve Esasları Yönetmeliği yayınlanarak Kasım 2022'de yapılacak olan seçimler için süreç başlatılmıştır. Sendika tüzüğümüzde belirtildiği üzere sendikamız; temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı bir Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlar ” dedi.

“Bizleri sıkışık bir takvim beklemektedir”

Yılmaz, seçim sürecine girdiklerini söyleyerek, “Aldığımız bilgiler doğru ise bizleri sıkışık bir takvim beklemektedir. Bu durum insanların aklına “Ne bu telaş, bu acele?” sorusunu getirmektedir. Bilindiği üzere öğretmenler 5 Eylül'de Mesleki Çalışmalara katılmaktadır. 12 Eylül'de ise yeni eğitim-öğretim süreci başlamaktadır. Sendika Genel Kurul seçimlerinin Şubat 2023'te yapılacak olmasına rağmen, şube delege ve yönetim kurulu seçimlerinin dar bir zamanda, sıkışık bir takvimde gerçekleştirilmesi “Baskın bir seçim mi yapılmak isteniyor?” şüphesini doğurmaktadır. Öğretmenler bir taraftan mesleki çalışmalarını yürütmek, bir taraftan yeni eğitim öğretime dönemine hazırlanmak, bir taraftan da sıkışık bir takvimde delegelik başvurusunda bulunmak zorunda kalacaktır. Sendika tüzüğünde, Eğitim-Bir-Sen 2022 Seçim Yönetmeliğinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da belirtildiği üzere her delege/şube başkanı adayı propaganda yapmakta serbesttir. Seçim takviminin sıkışık olması adayların bu en temel hakkının gasp edilmesi anlamına gelmektedir” diye konuştu.

“Yönetimde bulunanlar da artık aday statüsündedir”

Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte yönetimde bulunanların artık aday statüsünde olduğunu belirten Yılmaz, “ Ayrıca seçim sürecinin başlamasıyla birlikte yönetimde bulunanlar da artık aday statüsündedir. Yönetimde bulunanların diğer adaylarla eşit şartlarda olması gerektiği için seçim etik ve ahlakı gereği sendikanın araç ve gereçleri, sendika bütçesi seçim çalışmalarında kullanılmamalı, yemek organizasyonları düzenlenmemelidir. Seçimlerin özgür bir ortamda yapılması için sendika üyelerine baskı, tehdit veya vaat gibi bir öğretmene ve bir sendikacıya yakışmayan tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Seçim sürecinde yapılacak her türlü antidemokratik tutum ve davranışın eylem ve söylemin karşısında olacağımızı belirtir seçimlerin “Özümüze”, sendikamızın kurucu iradesinin benimsediği ilke ve değerlere uygun olarak yapılmasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.